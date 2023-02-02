Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Туры в Китай: цены и предложения с выездом из Владивостока

РИА "ФедералПресс"

Российская и китайская стороны уже на финишной прямой в решении вопроса безвизового въезда в приграничные города Китая. Туроператоры из Приморья, в свою очередь, уже составили программы туров и озвучили цены на них.

Туры в Китай: цены и предложения с выездом из Владивостока
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Как и три года назад, туристы из Владивостока могут отправиться в два приграничных города: Хуньчунь и Суйфэньхэ. И, как и три года назад, можно выбрать из нескольких программ: экскурсии, шопинг и лечение.

Видео дня

Стандартные экскурсионные туры стоят в районе 8500–8700 рублей. В цену включен проезд туда и обратно, виза, размещение в гостинице. Именно от этой самой гостиницы и зависит цена: в той, что попроще, подешевле. Размещение в новой гостинице в центре Суйфэньхэ, например, обойдется в 9 тысяч рублей.

Обычно в стоимость путевки также включены завтраки и работа гида. Страховку обычно покупают отдельно, а теперь еще и оплачивают ПЦР-тесты (сдача за 48 часов до приезда в Китай).

В шопинг-турах все дни в приграничном городе гости предоставлены сами себе: экскурсии не предусмотрены. Купить можно много вещей, но важно помнить про максимальный вес на каждого туриста – 31 килограмм.

В лечебных турах много разновидностей. Однако пока компании не готовы открывать продажи: нет понимания степени готовности китайской стороны. На сегодняшний день можно поехать только в Суйфэньхэ и только на протезирование зубов. По информации турфирмы, стоимость одного протеза сейчас – от 3800 рублей. Полное протезирование двух челюстей – от 90 тысяч.

Экскурсионные туры пока есть только для Хуньчуня. Цены на сами экскурсии пока указаны приблизительные. Например:

• Вечерний Хуньчунь – 50 юаней

• Стеклянный мост + Источники + Аквапарк Хайланьцзян + Барбекю + Вечерний Янцзы – 600 юаней

• Источники + Аквапарк Хайланьцзян – 300 юаней

• Источники + Аквапарк Хайланьцзян + Барбекю + Вечерний Янцзы – 400 юаней

• Живописный район Фанчуань + Музей Хуньчунь – 270 юаней

• СПА на термальных источниках в корейском стиле Фуган – 270 юаней

• Янцзы (Экскурсия) + Барбекю + Вечерний Янцзы – 300 юаней

Курс юаня на 2 февраля составляет 10,39 рублей. Отметим, что юань продолжал расти всю вторую половину января.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители