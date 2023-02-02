Туры в Китай: цены и предложения с выездом из Владивостока

Российская и китайская стороны уже на финишной прямой в решении вопроса безвизового въезда в приграничные города Китая. Туроператоры из Приморья, в свою очередь, уже составили программы туров и озвучили цены на них.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Как и три года назад, туристы из Владивостока могут отправиться в два приграничных города: Хуньчунь и Суйфэньхэ. И, как и три года назад, можно выбрать из нескольких программ: экскурсии, шопинг и лечение.

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Стандартные экскурсионные туры стоят в районе 8500–8700 рублей. В цену включен проезд туда и обратно, виза, размещение в гостинице. Именно от этой самой гостиницы и зависит цена: в той, что попроще, подешевле. Размещение в новой гостинице в центре Суйфэньхэ, например, обойдется в 9 тысяч рублей.

Обычно в стоимость путевки также включены завтраки и работа гида. Страховку обычно покупают отдельно, а теперь еще и оплачивают ПЦР-тесты (сдача за 48 часов до приезда в Китай).

В шопинг-турах все дни в приграничном городе гости предоставлены сами себе: экскурсии не предусмотрены. Купить можно много вещей, но важно помнить про максимальный вес на каждого туриста – 31 килограмм.

В лечебных турах много разновидностей. Однако пока компании не готовы открывать продажи: нет понимания степени готовности китайской стороны. На сегодняшний день можно поехать только в Суйфэньхэ и только на протезирование зубов. По информации турфирмы, стоимость одного протеза сейчас – от 3800 рублей. Полное протезирование двух челюстей – от 90 тысяч.

Экскурсионные туры пока есть только для Хуньчуня. Цены на сами экскурсии пока указаны приблизительные. Например:

• Вечерний Хуньчунь – 50 юаней

• Стеклянный мост + Источники + Аквапарк Хайланьцзян + Барбекю + Вечерний Янцзы – 600 юаней

• Источники + Аквапарк Хайланьцзян – 300 юаней

• Источники + Аквапарк Хайланьцзян + Барбекю + Вечерний Янцзы – 400 юаней

• Живописный район Фанчуань + Музей Хуньчунь – 270 юаней

• СПА на термальных источниках в корейском стиле Фуган – 270 юаней

• Янцзы (Экскурсия) + Барбекю + Вечерний Янцзы – 300 юаней