Страны Азии, куда точно не стоит лететь с ребенком

Многие россияне для отдыха в зимнее время года выбирают страны Азии. Однако не все из них подходят для семейного отдыха с детьми. Долгие перелеты с пересадками, неподходящая еда и трудности с передвижением — это лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются россияне с детьми на отдыхе. О странах, куда точно не стоит лететь с ребенком — в материале “Рамблера”.

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Вьетнам

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Если вы хотите отправиться в небольшой курортный город Вьетнама с ребенком, то этого лучше не делать. Во-первых, здесь не так распространены семейные отели и гостиницы в целом. Туристы преимущественно останавливаются в гостевых домах, которые не имеют инфраструктуры для отдыха с детьми. Кроме того, передвигаться по Вьетнаму довольно затруднительно, особенно с коляской. Дело в том, что дороги здесь не самые лучшие, поэтому стоит приготовиться к тряске на руках с малышом.

С питанием здесь проблем нет – можно найти в кафе и ресторанах овощные, мясные и фруктовые пюре, а также напитки и снеки. А вот каши придется взять с собой, так как привычную нам крупу здесь никто не продает.

Индонезия

Родители с детьми предпочитают выбирать для отдыха остров Бали, где есть сообщества россиян, живущих в Индонезии. Плюсом будет то, что у вас в этой стране наверняка будут знакомые с детьми, с которыми не будет скучно вашему ребенку. Однако добираться до Бали достаточно тяжело: как минимум с одной или с двумя пересадками. Самая короткая дорога обойдется в 17 часов с пересадкой, и не каждый малыш сможет выдержать такой сложный маршрут.

Кроме того, на Бали есть проблемы с детской едой. Большинство блюд, как правило, приправлены соусами, специями и различными добавками. Поэтому если вы все-таки соберетесь на остров, еду для ребенка лучше взять с собой.

Таиланд