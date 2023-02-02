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3 часа назад

Китай просят ускорить возобновление безвизового режима

TourDom

Приморские власти и руководство города Суйфэньхэ (КНР) обменялись визитами. Обсуждали торговлю и развитие туризма. В частности, говорили о безвизовых поездках для организованных групп.

Китай просят ускорить возобновление безвизового режима
Фото: TourdomTourdom

В ходе сегодняшней встречи с мэром Суйфэньхэ Ван Лэйем, руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков попросил китайскую сторону ускорить получение подтверждения от властей о возобновлении безвизовых групповых туристических обменов. Они действовали до пандемии коронавируса в рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

Участники встречи подтвердили, что заинтересованы в возобновлении турпотока, а также обсудили запуск поездов между Владивостоком и Суньфэйхэ, написал в своем телеграм-канале руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Ранее он же предполагал, что безвизовые поездки для тургрупп могут возобновиться уже в феврале. После окончания празднования китайского Нового года Межведомственная комиссия запланировала заседание, на котором и будут обсуждать этот вопрос.

При этом российские туроператоры ждут возобновления турпотока. Правда, для массового туризма безвиза недостаточно. Специалисты отмечают, что нужно еще наладить авиасообщение. В то же время отечественные и китайские перевозчики постепенно увеличивают количество рейсов между двумя странами.

Заграница,Алексей Старичков,Правительство РФ,
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