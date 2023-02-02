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3 часа назад

Россия захотела возобновить прямые рейсы в страны Африки и Азии

Lenta.ru

Россия захотела возобновить полеты в ряд стран Африки и Азии — отечественных перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации прямых рейсов по недоступным россиянам из-за западных санкций направлениям. С такой инициативой выступило Федеральное агентство воздушного транспорта, передает РИА Новости.

Россия захотела возобновить прямые рейсы в страны Африки и Азии
Фото: Лента.руЛента.ру

«Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом», — рассказал источник в авиакругах.

По информации «Коммерсанта», агентство выясняет, кто из перевозчиков готов начать полеты в Непал, ЮАР, Эфиопию, Кению, Намибию, Сенегал, Танзанию, Уганду и на Маврикий.

Собеседники издания в двух отечественных авиакомпаниях признались, что готовы рассматривать любое из направлений при наличии гарантий сохранности их самолетов с двойной регистрацией.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» с 1 февраля возобновила рейсы в Казахстан. Полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау будут выполняться на воздушных судах Airbus A320. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

Заграница,Коммерсант,Аэрофлот,Росавиация,
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