Россия захотела возобновить прямые рейсы в страны Африки и Азии

Россия захотела возобновить полеты в ряд стран Африки и Азии — отечественных перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации прямых рейсов по недоступным россиянам из-за западных санкций направлениям. С такой инициативой выступило Федеральное агентство воздушного транспорта, передает РИА Новости.

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«Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом», — рассказал источник в авиакругах.

По информации «Коммерсанта», агентство выясняет, кто из перевозчиков готов начать полеты в Непал, ЮАР, Эфиопию, Кению, Намибию, Сенегал, Танзанию, Уганду и на Маврикий.

Собеседники издания в двух отечественных авиакомпаниях признались, что готовы рассматривать любое из направлений при наличии гарантий сохранности их самолетов с двойной регистрацией.