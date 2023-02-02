Россиянка отдохнула в Индии и удивилась необычным привычкам местных

Российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и удивилась необычным привычкам местных жителей в туалете. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Автор публикации сообщила, что жители азиатской страны категорически не любят туалетную бумагу и не пользуются ею.

«Сходил в туалет и сразу помылся — именно такой способ "подтирания" считается у индийцев самым гигиеничным», — рассказала она и добавила, что жители Индии считают тех, кто пользуется туалетной бумагой, грязнулями.

Россиянка также подчеркнула, что для индийцев купаться в ванне то же самое, что плавать в болоте. По их мнению, вода должна быть проточной, как в душе.

«Поэтому индийцы принимают только душ, — добавила она. — Важно, чтобы вода стекала, и не задерживалась. Для индусов это противно и неприемлемо».