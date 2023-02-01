Курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тыс. рублей на двоих

Во второй половине февраля самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Египет, ОАЭ и Индия. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 13 по 16 февраля на двоих назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов занял Египет, куда отправиться на отдых можно за 94,2 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть на Гоа в Индии выйдет в 130,7 тысячи рублей, дороже стоят курорты Шри-Ланки и Катара — от 171 и 173 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Таиланд и Венесуэла. Больше всего придется заплатить за отпуск на Кубе, Мальдивах и Сейшелах. Стоимость туров — 202, 204 и 262 тысячи рублей на двоих соотвественно.