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15 минут назад

Названы курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей на двоих

Lenta.ruиещё 1

Во второй половине февраля самыми дешевыми пляжными направлениями оказались ЕгипетОАЭ и Индия. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 13 по 16 февраля на двоих назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тыс. рублей на двоих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов занял Египет, куда отправиться на отдых можно за 94,2 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть на Гоа в Индии выйдет в 130,7 тысячи рублей, дороже стоят курорты Шри-Ланки и Катара — от 171 и 173 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Таиланд и Венесуэла. Больше всего придется заплатить за отпуск на Кубе, Мальдивах и Сейшелах. Стоимость туров — 202, 204 и 262 тысячи рублей на двоих соотвественно.

Ранее россияне массово захотели отдохнуть в одном зарубежном городе в феврале — соотечественники на 66,7 процента чаще стали интересоваться перелетами в турецкую Аланью. Также повышенный интерес отечественные туристы проявили к путешествиям в Минск (спрос вырос на 41,7 процента) и Анталью (31,6 процента).

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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