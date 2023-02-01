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2 часа назад

Росавиация поддержит запуск прямых рейсов из Махачкалы в Баку

«Это Кавказ»

Возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку будет поддержано российскими авиационными властями на условиях, выгодных для авиакомпаний РФ и Азербайджана. Развитие международных перевозок в махачкалинском аэропорту обсудили руководитель Росавиации Александр Нерадько и глава Дагестана Сергей Меликов.

Росавиация поддержит запуск прямых рейсов из Махачкалы в Баку
Фото: Это КавказЭто Кавказ

«Сергей Меликов сообщил, что прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов. Один из первых пунктов в планах — возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку. Александр Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

На встрече также рассматривался вопрос увеличения количества внутренних субсидированных рейсов в махачкалинском аэропорту. В настоящее время из Махачкалы осуществляются полеты по 12 субсидированным маршрутам.

Летом 2022 года в пресс-службе авиакомпании Utair («Ютэйр») сообщили ТАСС, что авиационные власти Азербайджана отозвали у авиакомпании ранее выданное разрешение на полеты между Махачкалой и Баку.

Международный аэропорт Махачкалы по итогам прошлого года впервые принял за год 2,5 миллиона пассажиров, превысив показатели 2021 года почти на 25%. Это единственный аэропорт Дагестана. Сейчас из него выполняются рейсы в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.

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