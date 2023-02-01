Россиянам станет проще попасть в Африку и Латинскую Америку

Россиянам станет проще попасть в страны Африки и Латинской Америки — государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines заявила об увеличении количества выполняемых рейсов в Россию. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

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Так, со 2 июня перевозчик планирует нарастить частоту полетов из Москвы в Аддис-Абебу с трех до четырех рейсов в неделю. Новый рейс из столичного аэропорта Домодедово назначен по пятницам.

«Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России», — добавили в пресс-службе авиакомпании.