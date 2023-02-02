Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Вьетнам захотел изменить визовую политику для привлечения россиян

Lenta.ruиещё 3

Во Вьетнаме захотели изменить визовую политику для привлечения иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет портал Vietnam net со ссылкой на проект министерства культуры, спорта и туризма азиатской страны.

Вьетнам захотел изменить визовую политику для привлечения россиян
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, власти республики могут продлить срок безвизового пребывания для иностранцев с 15 до 45 дней. Вьетнам также планирует расширить список государств, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, и заменить физические визы в паспорте на электронные e-visa.

По словам члена Консультативного совета по туризму Вьетнама (TAB) Криса Фэруэлла, страна после открытия границ так и не ввела никаких льгот для путешественников.

«Наша туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры, — пояснил он. — Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям».

Ранее стало известно, что власти Таиланда до конца 2023 года могут продлить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Сообщалось, что с 1 октября по 31 марта у путешественников может появиться возможность оставаться в стране без визы до 45 дней.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители