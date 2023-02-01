Сколько стоит отдых на море в февральские праздники

В этом году россияне отдыхают с 23 по 26 февраля. Добавив к ним еще несколько дней, можно отправиться в мини-отпуск к морскому побережью. Какие направления сейчас доступны и во сколько обойдется десятидневный пляжный отдых с учетом февральских праздников, рассказали в Ассоциации туроператоров.

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«Среди направлений с пляжным отдыхом при отеле лидерство по минимальной стоимости турпакета на 10 ночей у Египта, на втором месте – ОАЭ. В обеих странах во второй половине февраля получится отдохнуть меньше, чем за 100 000 рублей на двоих», – отмечается на сайте АТОР.

К примеру, трехзвездочная гостиница Grand Blue Saint Maria Aqua Park в Хургаде с тарифом «все включено» возьмет за 10 ночей всего 94 300 рублей за двоих. В эту стоимость даже включен перелет.

В феврале также можно улететь на Гоа (Индия), Шри-Ланку, в Катар или Таиланд. За 10-дневный отдых в этих странах придется отдать чуть больше, но эта цена оправдана прогретым морем. В Египте и ОАЭ в это время вода еще холодновата.

Отель Pauline Villa, Morjim на Гоа стоит 158 500 рублей за двоих с завтраками. Двухзвездочный Crescent Resort на Шри-Ланке – 171 800 рублей. Отдых в Chairmen Hotel, Doha 3* в Катаре обойдется примерно в 173 800 рублей, а гостиница Ambassador City Jomtien Inn Wing в Таиланде возьмет с двоих 182 400 рублей.