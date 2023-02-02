Таджикистанская авиакомпания возобновляет полеты в Китай

Таджикистанская авиакомпания Somon Air возобновляет полеты в Китай, которые были прерваны в 2020 году из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.
Первый рейс из Душанбе в город Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) после перерыва будет осуществлен 8 февраля. На начальном этапе будет осуществляться один рейс в неделю, а с марта частоту полетов планируется довести до двух рейсов в неделю.
Авиакомпания ведет переговоры о приобретении новых самолетов по лизингу. После этого перевозчик рассмотрит вопрос о расширении направлений, в частности, Somon Air хочет запустить новые маршруты из Душанбе в Гуанчжоу (провинция Гуандун, юг Китая) и Сиань (провинция Шэньси, Центральный Китай).
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку с 17 февраля.