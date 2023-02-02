Таджикистанская авиакомпания возобновляет полеты в Китай

Таджикистанская авиакомпания Somon Air возобновляет полеты в Китай, которые были прерваны в 2020 году из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

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Первый рейс из Душанбе в город Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) после перерыва будет осуществлен 8 февраля. На начальном этапе будет осуществляться один рейс в неделю, а с марта частоту полетов планируется довести до двух рейсов в неделю.