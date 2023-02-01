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33 минуты назад

Туристический поток в Абхазию может вырасти на 20% летом 2023 года

runews24.ru

Среди российских путешественников спрос на туры в Абхазию летом 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, Абхазия - один из лидеров по раннему бронированию сезона 2023 года.

Туристический поток в Абхазию может вырасти на 20% летом 2023 года
Фото: Runews24Runews24

Туроператоры отмечают увеличение спроса в три раза на бронирование и предупреждают о растущей нехватке мест в отелях и пансионатах в регионе на предстоящее лето. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил, что высокая популярность Абхазии обусловлена ее высокой популярностью, в том числе удобным расположением, геополитической стабильностью, продолжительным купальным сезоном и привлекательными ценами на туры. Кроме того, высокий спрос на туры вызван ограниченным гостиничным фондом.

"Гостиничный фонд в Абхазии ограничен, и максимум, что может принять регион, - это 1,5-2 миллиона туристов. Мы прогнозируем, что этим летом туристический поток в Абхазию увеличится на 20%, а это значит, что проблема нехватки мест в отелях и пансионатах будет усугубляться", - сказал он.

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