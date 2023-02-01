Туристический поток в Абхазию может вырасти на 20% летом 2023 года

"Гостиничный фонд в Абхазии ограничен, и максимум, что может принять регион, - это 1,5-2 миллиона туристов. Мы прогнозируем, что этим летом туристический поток в Абхазию увеличится на 20%, а это значит, что проблема нехватки мест в отелях и пансионатах будет усугубляться", - сказал он.