Не только Стамбул: города мира, которые были созданы для котов

Среди “городов кошек” наибольшую славу сыскал преимущественно Стамбул, ведь там можно встретить этих животных буквально на каждом шагу. Они — хозяева города и его же главная достопримечательность.

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Однако не только Стамбул славится кошками, в мире есть и другие города, которые стали излюбленным местом обитания этих животных. О них — в материале “Рамблера”.

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Ташкент, Узбекистан

Еще несколько лет назад в Ташкенте не было столько уличных котов — они просто не выживали на улице. Однако в 2019 году власти города приняли новую инициативу для бездомных животных и начали строить небольшие домики для котов по всему городу. Инициативу поддержали общественные деятели и благотворительные фонды. В каждом домике для котов было питание, крыша, когтеточки и места для сна.

Теперь по всему городу расположены подобные домики для котов. Их прививают, стерилизуют, лечат и кормят. В итоге за несколько лет котов в городе стало значительно больше, и по отношению к ним Ташкент может действительно сравниться со Стамбулом.

Котор, Черногория

Это — один из курортов Черногории, который также называют городом кошек. К питомцам отношение изменилось после неприятного инцидента: в 2010 году неизвестный мужчина начал подсыпать яд в пищу уличным котам и травить их. С тех пор власти города приняли несколько инициатив, согласно которым жизнь уличных кошек стала в разы лучше.

Центр города — площадь Святой Марии — официально разрешенное место для кормления бездомных животных. Коты здесь гуляют свободно и могут заходить в общественные места и кафе, а сотрудники не вправе им отказать. Также в центре города открыт целый музей кошек. Его основал итальянский искусствовед, который коллекционировал все, что связано с кошками. Там можно посмотреть на памятные монеты, статуэтки, журналы, почтовые марки и многое другое.

Тасиро, Япония

Этот японский остров прозвали “кошачьем раем”. На нем находится две деревни, где живет суммарно всего 70 человек. Кошек на острове в разы больше. Когда-то давно животных завезли на этот остров для того, чтобы кошки охотились на крыс, которые мешали производству шелка. В итоге животные так прижились на острове, что оттуда вывезли всех собак.