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2 часа назад

Турцию впервые посетило больше туристов из Германии, чем из России

Москва меняетсяиещё 3

Поток туристов из Германии на турецкие курорты впервые превысил турпоток из России. Об этом сообщает РБК.

Турцию впервые посетило больше туристов из Германии, чем из России
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

По данным турецкого министерства туризма, страну посетили 5,7 млн туристов из Германии, а Россия оказалась на втором месте — из неё приехали 5,2 млн человек.

С 2017 года россияне лидировали по посещению курортных городов Турции. В прошлом году у россиян в основном был популярен Стамбул, упала популярность Антальи.

По прогнозам экспертов, в 2023 году россияне могут снова занять первое место по численности туристов в Турции.

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