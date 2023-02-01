Турцию впервые посетило больше туристов из Германии, чем из России

Поток туристов из Германии на турецкие курорты впервые превысил турпоток из России. Об этом сообщает РБК.

Фото: Москва меняется Москва меняется

По данным турецкого министерства туризма, страну посетили 5,7 млн туристов из Германии, а Россия оказалась на втором месте — из неё приехали 5,2 млн человек.

С 2017 года россияне лидировали по посещению курортных городов Турции. В прошлом году у россиян в основном был популярен Стамбул, упала популярность Антальи.