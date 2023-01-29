Куда поехать отдыхать в феврале: 5 лучших направлений в 2023 году

Вас ждут и холодные места со снегом и льдом, и тёплые уголки нашей планеты.

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Некоторые расстраиваются, что отдых выпал не на лето, а на зиму. Но делать этого нельзя ни в коем случае, нужно просто знать, куда отправиться. Если у вас появилась возможность поехать в небольшое февральское путешествие, но вы не знаете точного направления, наши эксперты расскажут о том, где лучше провести последний зимний месяц.

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Российские направления

Карелия

Из Петербурга очень легко добраться до одного из самых популярных мест – Карельского перешейка. Туристическая жизнь начинается уже на выезде из Северной столицы.

Во-первых, это город Приозёрск, рядом с ним располагаются несколько турбаз, в том числе и крупный горнолыжный всем известный курорт «Игора». Далее дорога пролегает вдоль побережья Ладоги, а на побережье есть ещё турбазы, форелевые хозяйства и места для отдыха.

В районе Лахденпохья можно посетить гору Филина, далее добраться до Сортавалы, где туристам активно предлагаются лыжи, ездовые собаки, снегоходы, аэролодки для поездки по замёрзшему озеру и для рыбалки. Из экскурсионных маршрутов популярны «Рускеала», центр «Бастион», а также при нормальной ледовой обстановке возможны поездки на Валаам и в Ладожские Шхеры.

Из Петрозаводска туристы могут отправиться на судах на воздушных подушках на остров Кижи, посмотреть водопад Кивач, съездить к карельскому Деду Морозу Талве Укко, чтобы прокатиться на северных оленях и ездовых собаках. И, конечно, снегоходы, лыжные прогулки и рыбалка – это всё дополнит ваш отдых и сделает его незабываемым.

Мурманск

Мурманская область также активно включилась в развитие туризма. До 2014 года знали только то, что там есть порт и рыба. Теперь же это перспективное туристическое направление, куда отправляются тысячи туристов.

Во-первых, в Хибинах есть горнолыжный курорт, куда приезжают многие, там крайне живописно. Во-вторых, это самое удобное с точки зрения логистики место, чтобы увидеть северное сияние, в феврале как раз идёт самый лучший сезон для просмотра этого природного явления.

Не стоит забывать и про рыбалку в Баренцевом море. Конечно, погода в это время крайне неустойчива, однако есть шансы поймать в незамерзающем море крупную рыбу.

К тому же в области наконец появилось «крабовое сафари», любители камчатского краба могут оценить по достоинству это нововведение.

Сейчас активно развиваются и туристические маршруты: Териберка, Мурманск, ледокол Ленин, хребет Муста-Тунтури, Саамская деревня, Ловозеро, вновь разнообразны маршруты на ездовых собаках, снегоходах и катание на северных оленях, это далеко не полный список.

Зарубежные направления

Израиль

Интересное направление для путешествия в это время. Средняя февральская температура здесь колеблется от 16 до 20,5 градусов, теплее на юге страны – в Эйлате. В Израиль идеально отправляться в феврале, чтобы осмотреть достопримечательности без толп туристов. Это идеальное место для семейного отдыха, там можно найти развлечения и для детей, и для взрослых. Не стоит забывать и о том, что страна имеет выход к четырём морям – Средиземному, Мёртвому, Галилейскому, Красному. Можно выбрать любое и отправиться на его побережье.

Новая Зеландия

Февраль – лучшее время для знакомства с Новой Зеландией. В это время здесь тепло и солнечно, температура в среднем варьируется от 19 до 22 градусов. В это время в стране проходит привлекающий туристов винный фестиваль, а любителей экстремальных видов спорта ждут банджи-джампинг, сёрфинг и дайвинг. При большом желании можно даже стать спелеологом. Страна также полна незабываемых пейзажей: субтропические леса, красивейшие острова, пляжи, заснеженные горы, ледники, озёра и бесконечные равнины.

Индия

Отдельно хочется выделить февральскую Индию – штат Керала. В это время здесь не так жарко, как в марте и апреле, при этом тёплая вода подходит для купания.

В Западных Гатах на берегу озера находится Национальный заповедник «Перьяр» площадью 775 км. Здесь можно полюбоваться природой и увидеть множество животных в естественной среде обитания. И нельзя упустить возможность отправиться на экскурсию по плантации специй и кофе. Помимо этого, Керала – родина аюрведы, поэтому отправляйтесь сюда поправить здоровье.