Самая большая авиакомпания Европы прекратила полеты

Самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe из Великобритании прекратила полеты. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

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Телеканал Skynews отмечает, что компания уже уволила 277 из 321 сотрудника, а остальные 44 человека сохранили работу.

При этом подчеркивается, что Британское управление гражданской авиации предложило не успевшим сесть на самолет пассажирам Flybe скидки на рейсы других авиаперевозчиков.