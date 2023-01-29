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8 минут назад

Куда были куплены самые дорогие авиабилеты в 2022 году

Газета.Ru

Самыми дорогими в прошлом году стали авиабилеты из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес и обратно, которые при полете в бизнес-классе обошлись пассажиру почти в 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по продаже билетов Туту.

Куда были куплены самые дорогие авиабилеты в 2022 году
Фото: Газета.руГазета.ру

Следующим по стоимости стало путешествие из Москвы в Торонто за 949 тысяч рублей туда-обратно. На третьем месте – перелет первым классом из столицы в Дубай за 662 тысячи.

Также в список самых дорогих направлений в прошлом году вошли полеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Лиссабон, Вену, Денпасар, Ниццу и Бухарест.

В Ассоциации туроператоров России ранее рассказали, что большинство россиян в 2023 году планируют поехать на отдых в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. При этом популярными остаются также направления по России.

До этого представители отрасли предупредили, что правила оформления шенгенских виз были ужесточены, и россиянам теперь не стоит рассчитывать на получение мультивизы в ЕС сроком на несколько лет.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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