Россиянин назвал рынок в Аланье территорией безумно низких цен

По словам российского путешественника, этот на этот рынок за овощами и фруктами ходят не только местные жители, но и иностранцы, поэтому там всегда многолюдно и очень шумно.
Но самым главным достоинством рынка турист назвал безумно низкие цены.
В публикации на своем канале на платформе Яндекс.Дзен россиянин привел пример расценок на некоторые товары. К примеру, килограмм яблок можно купить от 20 до 40 рублей, килограмм болгарского перца также стоит до 40 рублей, кабачки – 60 рублей, а клубника – 140 рублей.
Путешественник напомнил, что в Турции одна из самых высоких инфляций, а в январе у них также, как и у нас не сезон для такого разнообразия фруктов и овощей. «Летом наверное даром будут раздавать», – пошутил турист.