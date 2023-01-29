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1 час назад

Россиянин назвал рынок в турецкой Аланье территорией безумно низких цен

runews24.ru

По словам российского путешественника, этот на этот рынок за овощами и фруктами ходят не только местные жители, но и иностранцы, поэтому там всегда многолюдно и очень шумно.

Россиянин назвал рынок в Аланье территорией безумно низких цен
Фото: Runews24Runews24

Но самым главным достоинством рынка турист назвал безумно низкие цены.

В публикации на своем канале на платформе Яндекс.Дзен россиянин привел пример расценок на некоторые товары. К примеру, килограмм яблок можно купить от 20 до 40 рублей, килограмм болгарского перца также стоит до 40 рублей, кабачки – 60 рублей, а клубника – 140 рублей.

Путешественник напомнил, что в Турции одна из самых высоких инфляций, а в январе у них также, как и у нас не сезон для такого разнообразия фруктов и овощей. «Летом наверное даром будут раздавать», – пошутил турист.

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