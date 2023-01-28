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1 час назад

Российским туристам советуют лететь в Юго-Восточную Азию

TourDom

Туроператор ITM Group, специализирующийся на странах Юго-Восточной Азии, отреагировал на новость о наплыве китайских туристов в Таиланде, нехватке мест в отелях и начавшемся росте цен на туры. В компании поспешили заверить, что этот фактор скоро перестанет играть роль.

Российским туристам советуют лететь в Юго-Восточную Азию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По прогнозу специалистов ITM Group, поток гостей из Китая схлынет уже начиная с середины февраля. К этому времени завершатся каникулы по случаю празднования восточного Нового года и туристы из КНР массово покинут курорты и вернутся к работе. Как следствие, у отельеров в Таиланде и других странах не будет стимулов повышать цены.

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«Несомненно, после массового отъезда китайских туристов на родину по завершении каникул отели постараются восполнить турпоток из Китая туристами из других регионов, в том числе из России. Это отличное время для тех, кто любит отдохнуть в тишине, да и выбор мест в отелях широк, цены на отели заметно ниже, а внимания со стороны персонала больше», – прокомментировала Юлия Соколова, руководитель отдела продаж ITM Group.

Тем не менее она не советует туристам бронировать в последний момент, так как авиабилеты вырастут в цене, а выбор отелей сократится: «Мы рекомендовали бы выбрать любую из наших программ и воспользоваться возможностью отдохнуть в период между оттоком китайских туристов и наступлением сезона дождей. Это хорошая идея – получить красивый загар до наступления лета».

Так, из Москвы компания предлагает отправиться в Таиланд на рейсах авиакомпании Etihad, на которых выкуплены блоки мест. Стоимость тура с 11 по 25 февраля – от 226 тыс. руб. на двоих, включая перелет и проживание в отеле на Пхукете.

Еще одно традиционное направление ITM Group – Индонезия. Добираться на остров Бали компания рекомендует на рейсаx Qatar Airways. Тур с отправлением 20 февраля и возвращением 2 марта обойдется чуть менее 164 тыс. руб.

Последний месяц зимы и начало весны отлично подходит и для посещения Шри-Ланки. Это наиболее экономичное направление из перечисленных. Тур на две недели в марте можно приобрести за 163 тыс.

Заграница,Юлия Соколова,
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