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1 час назад

Россияне отказываются отдыхать в Египте

РИА "ФедералПресс"

Российские туристы стали меньше ездить в Египет, так как цены на отдых в этой стране выросли на 70 %, сообщил эксперт интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Россияне отказываются отдыхать в Египте
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Египет сильно сдал позиции. В основном это произошло из-за стремительного роста цен. Средний чек для данного направления вырос почти на 70 % за год», – говорит Козырев.

Эксперт отмечает, что сейчас Египет находится лишь на 5-й строчке списка топовых стран для отдыха. Доля бронирований составляет 15 %, а средний чек уже достиг 161 тысячи рублей.

Козырев напомнил, что в 2022 году Египет был в числе лидеров. В прошлые февральские праздники в стране отдохнули 35 % россиян. Сейчас, по словам эксперта, граждане отдают предпочтение отдыху в России, ОАЭ, Турции и Таиланде, пишет Travelata.ru.

Заграница,Олег Козырев,
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