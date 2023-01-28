Россияне отказываются отдыхать в Египте

Российские туристы стали меньше ездить в Египет, так как цены на отдых в этой стране выросли на 70 %, сообщил эксперт интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Египет сильно сдал позиции. В основном это произошло из-за стремительного роста цен. Средний чек для данного направления вырос почти на 70 % за год», – говорит Козырев.

Эксперт отмечает, что сейчас Египет находится лишь на 5-й строчке списка топовых стран для отдыха. Доля бронирований составляет 15 %, а средний чек уже достиг 161 тысячи рублей.