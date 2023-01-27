Туры в Египет из регионов продолжат дорожать

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоят туры из разных городов с прямой перевозкой в февральские праздники, которые к тому же совпадают с каникулами.

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Из Санкт-Петербурга прямые рейсы выполняет египетская авиакомпания AlMasria. Тур с вылетом 20 февраля на двоих с «все включено» в Domina Coral Bay 5* в Шарм-эль-Шейхе стоит от 175 тыс. руб. Если выбрать перелет «Аэрофлотом» с пересадкой в Шереметьево, то стоимость сразу уменьшается на 30 тыс. руб.

Из более дорогих 5* – Baron Palace Sahl Hasheesh. Десять ночей с вылетом 19 февраля на рейсах RedWings на ультра «все включено» – 298 тыс. руб. Причем из столицы этот же отель выйдет дороже на 10 тыс. руб. с перелетом на самолетах «России» или AlMasria. Из Екатеринбурга – от 316 тыс. руб. чартерами «России».