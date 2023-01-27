Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Туры в Египет из регионов продолжат дорожать

TourDom

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоят туры из разных городов с прямой перевозкой в февральские праздники, которые к тому же совпадают с каникулами.

Туры в Египет из регионов продолжат дорожать
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Из Санкт-Петербурга прямые рейсы выполняет египетская авиакомпания AlMasria. Тур с вылетом 20 февраля на двоих с «все включено» в Domina Coral Bay 5* в Шарм-эль-Шейхе стоит от 175 тыс. руб. Если выбрать перелет «Аэрофлотом» с пересадкой в Шереметьево, то стоимость сразу уменьшается на 30 тыс. руб.

Из более дорогих 5* – Baron Palace Sahl Hasheesh. Десять ночей с вылетом 19 февраля на рейсах RedWings на ультра «все включено» – 298 тыс. руб. Причем из столицы этот же отель выйдет дороже на 10 тыс. руб. с перелетом на самолетах «России» или AlMasria. Из Екатеринбурга – от 316 тыс. руб. чартерами «России».

В Domina Coral Bay из Москвы цена за 10 ночей минимум 126 тыс. руб. со всеми сборами. Вылет 19 февраля на крыльях Egypt Air. Из Екатеринбурга предлагают туры с вылетом 20 февраля на 10 ночей с питанием «все включено» чартерами «России» от 153 тыс. руб., из Уфы – от 173 тыс. руб. с вылетом 20 февраля на 13 ночей.

Заграница,Аэропорт Шереметьево,EgyptAir,Red Wings,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители