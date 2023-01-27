Что происходит в Пусане, про который снимают южнокорейские хорроры

Пусан — это развитый мегаполис (второй по величине город Южной Кореи после Сеула) с заоблачными небоскребами, длинными мостами и шикарными пляжами, расположенными на юго-востоке Корейского полуострова, а также крупнейший порт (шестой по размеру во всем мире), известный как «морская столица Республики Корея». Чем еще примечателен город, который последнее время так облюбовали представители киноиндустрии, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Giuseppe Milo/Flickr Giuseppe Milo/Flickr

Из-за обилия туристов Пусан часто называют летней столицей Кореи. Здесь есть все для отдыха на высшем уровне: от комфортного климата и субтропических лесов до вкуснейшей еды и экзотических напитков. Местный рынок морепродуктов — Джагальчи — крупнейший в мире: за отдельную плату вашу покупку тут же и приготовят. Пусан также привлекает горячими источниками, уникальными парковыми заповедниками и масштабными фестивалями.

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Пляжный сезон в Пусане официально длится с начала июля до конца августа. В другое время купаться уже нельзя (даже при хороших погодных условиях). Местные строго соблюдают это правило, а туристы часто нарушают, нарываясь на крупные штрафы.

Город важен не только для торговли и экономики, но и для культуры Южной Кореи (да и мира). В 2014 году ЮНЕСКО внесло его в список городов кино (всего их 21).

Что снимали в Пусане?

Раньше в городе снимали интерьерные сцены больших фильмов (например, эпизоды в ресторане из «Олдбоя»), но сейчас кинематографисты разглядели потенциал природного и уличного ландшафтов. Живописные горные пейзажи Пусана стали эффектными декорациями для нуара «Решение уйти», а в сериале «Дорога в тысячу ли» показано, как город меняется при японской оккупации. Порты Пусана мелькают в роуд-муви «Посредника», а в триллере «Наркобарон» город показан рассадником криминала и преступности.

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В 2018 году до южнокорейского города добрались голливудские специалисты с масштабными проектами: так, в Пусане снималось нескольких экшен-сцен из «Черной Пантеры». Теперь многие заведения позиционируют себя как «то самое место, которое было разрушено в фильме». Это нравится туристам и жителям города. Уже известно, что в Пусане также будут снимать сцены для второй части «Тихоокеанского рубежа».

Это еще не все: с 2016 года на российские экраны вышло аж четыре фильма с названиями, в котором фигурирует Пусан. Все началось с «Поезда в Пусан» —зомби-хоррора, действие которого почти полностью разворачивается в локомотиве, несущемся из Сеула в большой портовый город. При этом Пусан в ленте так и не показали: в финале герои лишь выходят из тоннеля на подходе к городу.

Кадр из фильма "Поезд в Пусан"

За успешным проектом ожидаемо последовал сиквел «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Правда, и в этой картине действие происходит где угодно, но не в портовом городе: в фильме лишь упоминается, что Пусан полностью захватили зомби.

24 ноября 2022 года в российском прокате вышла картина «Корабль в Пусан» (в оригинале лента называется «Охота на волка»). По сюжету особо опасных корейских заключенных переправляют с Филиппин на родину через пусанский порт. Но все идет не по плану: преступники бунтуют и убивают стражей, а из недр корабля вырывается жуткий монстр. И снова упоминание Пусана является лишь способом привлечения внимания зрителей к проекту.

Кадр из фильма "Корабль в Пусан"