В Казахстане предложили ввести туристический кэшбек

В Казахстане планируют ввести туристический кэшбек для граждан республики. Об этом 27 января сообщил министр культуры и спорта. Также стало известно, на какие направления может действовать скидка.

Фото: Евразия Эксперт Евразия Эксперт

Программа кэшбэка, которую предложил ввести министр министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, сделает доступным возврат до 20% от стоимости путевки, передает «Sputnik.Казахстан».

«Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам», – отметил Оралов.

Предполагается, что система будет действовать во время менее активного туристического сезона. При этом правила распространятся только на путевки, приобретенные в официальных турагентствах. Вернуть 20% от потраченного на отдых можно будет при покупке тура на новые направления (Абайская и Улытауская области). На известные и популярные маршруты (Алматы, Бурабай) скидка будет меньше – 10%.

Напомним, аналогичная система туристического кэшбэка действовала в России с 2020 по 2022 гг. Она позволяла получить 20% возврат от стоимости путевки, оплаченной банковской картой «МИР». Как отметили в Ростуризме, «и общий и детский кешбэк были максимально эффективными мерами поддержки туристов и отрасли за всю современную историю туризма».