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2 часа назад

В Казахстане предложили ввести туристический кэшбек

Евразия Эксперт

В Казахстане планируют ввести туристический кэшбек для граждан республики. Об этом 27 января сообщил министр культуры и спорта. Также стало известно, на какие направления может действовать скидка.

В Казахстане предложили ввести туристический кэшбек
Фото: Евразия ЭкспертЕвразия Эксперт

Программа кэшбэка, которую предложил ввести министр министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, сделает доступным возврат до 20% от стоимости путевки, передает «Sputnik.Казахстан».

«Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам», – отметил Оралов.

Предполагается, что система будет действовать во время менее активного туристического сезона. При этом правила распространятся только на путевки, приобретенные в официальных турагентствах. Вернуть 20% от потраченного на отдых можно будет при покупке тура на новые направления (Абайская и Улытауская области). На известные и популярные маршруты (Алматы, Бурабай) скидка будет меньше – 10%.

Напомним, аналогичная система туристического кэшбэка действовала в России с 2020 по 2022 гг. Она позволяла получить 20% возврат от стоимости путевки, оплаченной банковской картой «МИР». Как отметили в Ростуризме, «и общий и детский кешбэк были максимально эффективными мерами поддержки туристов и отрасли за всю современную историю туризма».

Осенью 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев инициировал в стране системные реформы. Ранее Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей. В республике также заморозили повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 г. С 1 января 2023 г. для граждан, выходящих на пенсию, предусмотрено повышение величины максимального дохода с 46 до 55 месячных расчетных показателей, а с 2023 по 2027 гг. запланировано повышение размера базовой пенсии в среднем до 51%.

Заграница,Минтруд России,Ростуризм,
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