В Паттайе таксисты устраивают драки из-за туристов

В Паттайе произошла массовая драка мототаксистов из-за клиентов. Как сообщают тайские СМИ, вечером 25 января городские водители мотобайков в оранжевых жилетах напали на своих конкурентов, работающих по заказам в приложении Bolt.
Стычка произошла возле Arcadia Beach Resort на Soi Thappraya, 7 в Южной Паттайе, куда по вызову приехали мотобайк-такси из Bolt. В этом комплексе останавливаются многие российские туристы и путешественники из других стран.
Дежурившие на стоянке местные мототаксисты стали препятствовать им, в результате устной перепалки обе стороны вызвали на подмогу своих коллег. В ход пошли монтировка, бейсбольная бита и другие подручные средства. В результате трое человек получили ранения, часть – травмы.
Инцидент – далеко не первый. За несколько дней до этого на севере города произошел конфликт с участием нескольких десятков таксистов из-за пересекающейся территории, у некоторых из них было огнестрельное оружие.
В Паттайе всего несколько маршрутов общественного транспорта, известного как «тук-тук». Поэтому мотобайк-такси – очень востребовано не только местными жителями, но и туристами.
Как правило, городские мототаксисты одеты в оранжевые или желтые жилеты, у них есть личные номера и разрешительные документы с фото и ФИО. Они также обязаны предъявлять и свои тарифы. Однако туристы высказывают претензии на завышенную стоимость для иностранцев и что нередко трудно объяснить предстоящий маршрут.
Обе проблемы решают агрегаторы по поиску такси, в частности, в Таиланде работают Grab, Bolt и inDriver. По оценкам в соцсетях, в двух последних приложениях зачастую лучшие цены и функционал доступен на русском языке. Стоимость поездки указана заранее и в смартфоне у водителя уже есть точка прибытия по геолокации.
Борьба за клиентов-туристов в Паттайе не всегда приводит к физическому насилию. Ранее водители мотобайк-такси проводили митинг возле мэрии Паттайи в знак протеста против приложений Bolt и Grab. В местных СМИ рассказали, что их претензии основаны на том, что таксисты, работающие с данными сервисами, не имеют надлежащих лицензий и их транспорт не зарегистрирован как общественный.