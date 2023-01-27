В Паттайе таксисты устраивают драки из-за туристов

В Паттайе произошла массовая драка мототаксистов из-за клиентов. Как сообщают тайские СМИ, вечером 25 января городские водители мотобайков в оранжевых жилетах напали на своих конкурентов, работающих по заказам в приложении Bolt.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Стычка произошла возле Arcadia Beach Resort на Soi Thappraya, 7 в Южной Паттайе, куда по вызову приехали мотобайк-такси из Bolt. В этом комплексе останавливаются многие российские туристы и путешественники из других стран.

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Дежурившие на стоянке местные мототаксисты стали препятствовать им, в результате устной перепалки обе стороны вызвали на подмогу своих коллег. В ход пошли монтировка, бейсбольная бита и другие подручные средства. В результате трое человек получили ранения, часть – травмы.

Инцидент – далеко не первый. За несколько дней до этого на севере города произошел конфликт с участием нескольких десятков таксистов из-за пересекающейся территории, у некоторых из них было огнестрельное оружие.

В Паттайе всего несколько маршрутов общественного транспорта, известного как «тук-тук». Поэтому мотобайк-такси – очень востребовано не только местными жителями, но и туристами.

Как правило, городские мототаксисты одеты в оранжевые или желтые жилеты, у них есть личные номера и разрешительные документы с фото и ФИО. Они также обязаны предъявлять и свои тарифы. Однако туристы высказывают претензии на завышенную стоимость для иностранцев и что нередко трудно объяснить предстоящий маршрут.

Обе проблемы решают агрегаторы по поиску такси, в частности, в Таиланде работают Grab, Bolt и inDriver. По оценкам в соцсетях, в двух последних приложениях зачастую лучшие цены и функционал доступен на русском языке. Стоимость поездки указана заранее и в смартфоне у водителя уже есть точка прибытия по геолокации.