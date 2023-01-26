Каждый третий турист, прибывший на Шри-Ланку, оказался из России

С начала 2023 года почти каждый третий турист, прибывший на отдых в Шри-Ланку, оказался из России. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что Шри-Ланка является одним из самых востребованных туристических направлений для отдыха в зимний сезон. Так, почти каждый третий путешественник, посетивший Шри-Ланку в первый месяц нового года, прилетел из России.

В связи с увеличивающимся спросом на туры в Шри-Ланку ведущие российские туроператоры стараются нарастить провозные емкости. Туроператор FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиаперевозчиком Red Wings запустит дополнительный рейс из Москвы в Матталу. Вылет первого самолета запланирован на 10 февраля.