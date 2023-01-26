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19 минут назад

Российские турагенты готовятся к возобновлению туристического обмена с Китаем

Большая Азия

Ассоциация «Турпомощь» планирует инициировать встречи для обсуждения порядка восстановления российско-китайского туристического обмена. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации по итогам заседания наблюдательного совета.

Турагенты готовятся к возобновлению туристического обмена с Китаем
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Ассоциация „Турпомощь“ намерена инициировать встречи в приграничных регионах на ключевых дискуссионных площадках для обсуждения порядка работы по восстановлению туристического российско-китайского обмена», — сказал директор «Турпомощи» Александр Осауленко.

Как отметили в ассоциации, дальневосточные туроператоры регулярно получают заявки китайских партнеров на предварительное бронирование отелей на территории России на период с марта 2023 года. Однако в настоящий момент консульские службы двух стран не выдают туристические визы и работают в ограниченном режиме.

По мнению экспертов, для восстановления полноценной работы данной системы потребуется время. Открытым остается вопрос по безвизовому обмену с Китаем, а также сроки возобновления выдачи туристических виз, добавили в «Турпомощи».

Заграница,Александр Осауленко,
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