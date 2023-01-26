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3 часа назад

Почему русским туристам не нравится в Узбекистане

РИА "ФедералПресс"

Блогер Игорь Руднов, который посетил более 20 стран, рассказал, какие неприятные моменты могут ждать россиян, решивших отправиться в Узбекистан.

Почему русским туристам не нравится в Узбекистане
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мясо на улицах висит прямо так, без каких-то морозильных камер и прочих лишних примочек. Хотя даже зимой температура доходит до +10 градусов», – отметил блогер.

При этом в домах часто нет центрального отопления, а стоят лишь печи, в которых газ подходит через трубу и сразу же сгорает.

Большинство услуг в стране получится найти лишь через объявления на улице, а не в интернете. Удивительно, но часто рекламируют услуги психологов.

По городу ездят тележки с мусором, которые запряжены ослами. И если их видно в столице, то можно представить, как все происходит в регионах. Такое видение показал блогер на канале «Путешествия по планете» на «Яндекс.Дзен».

Ранее «Новые известия» писали о том, что в зимние каникулы турпоток в России вырос на 10–15 %.

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