Гайд для самых взыскательных путешественников: летим в Индонезию

Самое популярное направление для зимнего отдыха - остров Бали, где царит особая энергия. Чем заняться, где остановиться и что непременно попробовать - в гайде Daily Moscow.

Фото: dailymoscow.ru dailymoscow.ru

Бали — одно из самых популярных направлений для путешествий среди россиян. Там тепло, красиво, в еще совершенно уникальная природа с рисовыми плантациями и водопадами в джунглях и тридцать три удовольствия для любителей сёрфинга и йоги. Но самое важное, на остров можно улететь прямо сейчас. С пересадками, но без карантина.

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Идеальный план, чтобы исследовать остров, арендовать частную лодку. Парусная яхта Vela была создана для современных искателей приключений и опытных путешественников, стремящихся исследовать самые отдаленные уголки индонезийского архипелага. На ее борту расположено шесть комфортабельных люксов, а также общие зоны отдыха. Максимальная вместительность - до четырнадцати гостей без учета членов экипажа.

Каждый чартер полностью ориентирован под запросы конкретной группы гостей. В программу путешествия входят самые разнообразные активности: от снорклинга, вейкбординга, водных лыж, серфинага до дайвинга с мантами и пеших прогулок в самых живописных местах архипелага. Например, по заповеднику, где обитает редкий вид варанов Комодо.

Vela идеально подходит для семей и больших компаний друзей, которые больше всего ценят приватность и качественный отдых.

Отдельного внимания заслуживает дизайн яхты - сложно поверить, что это классическое морское судно. Внутри оно больше напоминает элегантный пятизвездочный отель. Интерьер каждого люкса выполнен в классическом стиле с обилием итальянских тканей в декоре, а также изготовленной на заказ мебелью из тикового дерева. Ванные комнаты в номерах облицованы плиткой ручной работы, произведенной в Убуде, а также оснащены фурнитурой, разработанной Филиппом Старком.

dailymoscow.ru

Произведения искусства, собранные на яхте, были собраны в сотрудничестве с ведущими галереями Джакарты, Джокьякарты и Бали. В основном на борту представлены произведения современных индонезийских художников.

Верхняя палуба Vela идеально подходит для утренней медитации и занятий йогой.

Также по запросу там проходят сеансы расслабляющего массажа. На борту всегда присутствует высококвалифицированный массажист и инструктор по йоге - все для того, чтобы даже в путешествии гости могла придерживаться привычных ритуалов.

По части гастрономии Vela также нет равных. Ужины, как правило, сервируют на открытой террасе на просторной кормовой и передней палубах. Завтраки и обеды подают в уютном зале, либо на пляже, если лодка пришвартовалась к берегу. Шеф-повар и его команда делают ставку на сезонные продукты, которые ежедневно доставляют на кухню с местных рынков. Особое место в меню отведено блюдам из рыбы и морепродуктов, которые покупают напрямую у местных рыбаков. В своей работе команда поваров Vela по-новому интерпретируют блюда местной и европейской кухонь, приглашая гостей познакомиться с богатым разнообразием гастрономии архипелага.

Где остановиться на Бали

Удобно расположенный, но полностью скрытый от посторонних глаз, отель Nirjhara - идеальное место для отдыха на Бали. Здесь, в окружении тропиков и рисовых полей, гости могут расслабиться и переключиться на неспешный лад островной жизни.

Название Nirjhara можно перевести с санскрита как «водопад» - таким образом основатели хотели подчеркнуть аутентичность сознанного ими отеля. Впервые они побывали на Бали в 1996 году и были настолько очарованы балийскими пейзажами, что решили воссоздать этот образ в новом отеле. Так недалеко от деревни Чангу и пляжа Кедунгу, в 30 минутах езды от Семиньяка появился отель Nirjhara.

dailymoscow.ru

Отель расположился на берегу извилистой реки в окружении тропиков и рисовых полей.

Есть здесь и собственный водопад - непосредственная отсылка к названию и концепции Nirjhara. В двух словах ее моно описать следующим образом - внимательное отношение к традициям и местной культуре, гармония с природой и забота об окружающей среде.

В строительстве и отделке отеля использовались исключительно экологически чистые материалы – местный бамбук и переработанная древесина. Также особое внимание было уделено вопросу отходов: именно поэтому на территории отеля не встретить пластиковых и одноразовых предметов.

Например, питьевую воду здесь разливают в бутылки из переработанного стекла.

Всего на территории Nirjhara представлено 25 вилл шести категорий: двухместные River Pavilions и River Pool Pavilions, из окон которых открывается вид на реку, уютные Canopy Suites, расположенные на деревьях, а также четырехместные Two Bedroom Pool Villas, Jungle Two Bedroom Pool Villa и просторная вилла The Residence общей площадью 600 квадратных метров. Благодаря такому размещению у гостей создается ощущение абсолютной приватности и уединения: встретить других постояльцев можно только в ресторане или возле бассейна.

В отделке номеров использовались только натуральные материалы: камни, черепица, а также облицовка из переработанного каучукового дерева. Мебель и аксессуары были изготовлены местными ремесленниками. В каждой спальне расположены панорамные окна, а на крышах всех вилл находятся открытые террасы с ванными, чтобы любоваться закатами и рассветами.

В главном ресторане Ambu сервируют блюда в стиле slow food: большинство используемых ингредиентов выращивают в саду отеля или доставляют с местных ферм из соседних деревень.

Еще один уникальный экспириенс - ужин в пещере или у подножия водопада с индивидуально составленной картой меню и услугами личного официанта.

Также на территории курорта расположен The Retreat – spa-центр, в меню которого представлены традиционные техники балийского массажа и релаксации с многовековой историей. Перед началом каждой процедуры всем гостям вручают резной пергамент лонтару, в котором прописаны пять благословений Нирджары. Листья лонтары традиционно украшались духовными писаниями и использовались священниками во время балийских церемоний. Таким образом, с помощью полуторачасового spa-ритуала происходит еще более детальное знакомство с обычаями и культурой Бали.

Для любителей активного образа жизни открыты двери павильона для занятий йогой, дизайн которого был создан по проекту балийской архитектурной студии Ibuku. Каркас здания полностью выполнен из бамбука, а из окон открывается невероятный вид на водопад Nirjhara. Также в отеле работает частный кинотеатр, бутик с работами местных ремесленников и библиотека.

Отель Nirjhara - это место, где природа, дизайн и многовековые традиции объединились в одно целое.