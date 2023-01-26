Сан-Паулу: пять мест, которые вы должны посетить

Сан-Паулу исполнилось 469 лет. В крупнейшем городе Бразилии проживает более 12,33 миллиона человек. В честь юбилея столицы одноименного штата расскажем о пяти туристических местах, о которых необходимо знать каждому туристу.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Беко-ду-Бэтман (Beco do Batman)

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Одним из самых посещаемых туристических мест в Сан-Паулу является Беко-ду-Бэтман – область вокруг Руа Гонсало Афонсу и Руа Медейрос-де-Альбукерке, известная своими исписанными граффити стенами. Это место находится в Вила Мадалена, районе, который считается своего рода оплотом художников и интеллектуалов.

Пику-ду-Жарагуа (Pico do Jaraguá)

Это самое высокое место во всей столице Сан-Паулу – 1135 метров над уровнем моря. С вершины пика можно увидеть западную часть мегаполиса. В его окрестностях был создан государственный парк «Жарагуа» для сохранения этой территории. Место расположено в округе Жарагуа-ду-Сул, к западу от Серра-да-Кантарейра.

Sampa Sky

Новейшая туристическая достопримечательность в главном городе Бразилии, предоставляющая уникальную возможность полюбоваться городом на высоте 150 метров и, что самое интересное, с двух стеклянных палуб. Sampa Sky находится в Миранти-ду-Вали, на 42-м этаже самого высокого здания в Сан-Паулу.

Стадион «Пакаэмбу» (Estádio do Pacaembu)

Муниципальный стадион имени Паоло Мачадо де Карвальо, открытый 27 апреля 1940 года, считался в то время самым большим и современным в Южной Америке и вмещал 70 тысяч человек. На торжественной церемонии присутствовали действующие на тот момент мэр Престес Майя и президент Жетулиу Варгас.

Стадион принимал чемпионат мира 1950 года. В 1994 году он был объявлен историческим наследием Сан-Паулу. В настоящее время «Пакаэмбу» переживает капитальный ремонт, но в нем действует Музей футбола. Стадион расположен на площади Чарльза Мюллера.

Художественный музей Сан-Паулу

Коллекция Музея искусств Ассиса Шатобриана в Сан-Паулу, более известная как MASP, была открыта в 1947 году Ассисом Шатобрианом и Пьетро Марией Барди. Здесь хранится коллекция, считающаяся самой значительной в Южном полушарии.