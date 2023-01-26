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29 минут назад

Побывавший в Узбекистане турист описал поездку фразой «бедность и антисанитария»

Lenta.ru

Побывавший в Узбекистане российский тревел-блогер описал поездку фразой «бедность и антисанитария». Своими впечатлениями от путешествия он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Побывавший в Узбекистане, описал поездку: «бедность и антисанитария»
Фото: Лента.руЛента.ру

Россиянин отметил, что жизнь в Средней Азии — «не сахар». В крупных городах можно встретить высокие здания, ухоженные парки и красивые фонтаны. «Но все же настоящая Средняя Азия — это бедность большинства людей, антисанитарные условия и нетуристические картинки, на большинство из которых проще закрыть глаза», — пожаловался он.

По словам туриста, к примеру, огромная говяжья ножка может висеть в центре Самарканда без каких-то морозильных камер и «прочих лишних примочек». «Надо сказать, что зимой днем на солнце температура доходит до десяти градусов тепла, — пояснил он. — Надеюсь, что летом в пятидесятиградусную жару они хотя бы убирают мясо в холодильник».

Более того, путешественник подчеркнул, что в некоторых домах нет отопления, и люди обогреваются с помощью газовых печей. «У некоторых нет даже подведенного газа, а топят дровами», — добавил он.

Ранее в январе сообщалось, что число прибывших в Узбекистан в 2022 году туристов из России выросло в три раза по сравнению с 2021 годом. Согласно данным узбекского госкомстата, в прошлом году в среднеазиатскую страну приехало 567,7 тысячи человек.

Заграница,Росстат,
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