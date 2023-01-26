Российская тревел-блогерша раскрыла главные минусы жизни в Турции

«Начиная с весны прошлого года иностранцы в Турции находятся в положении, когда уже нет никакой уверенности в том, что в один "прекрасный" момент нас всех не попросят на выход, — подчеркнула она. — Мы будто карабкаемся по лестнице, которая идет под воду».