Как в пустыне построили кинотеатр и почему его забросили

Кинотеатр под открытым небом – явление совершенно не новое. Но построить зал в египетской пустыне было решением необычным. Как появился кинотеатр, который не работал ни дня, читайте в материале «Рамблера».

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На Синайском полуострове, который сам по себе фантастически красив, есть пустыня площадью 61 тысячу квадратных километров. Именно там будто из воздуха появился современный по тем меркам кинозал под открытым небом. Но к сожалению, амбициозный проект так и не принес своим создателям всемирную славу.

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Идея построить кинотеатр в Синайской пустыне принадлежала Динну Эделю в 1990 году. Кинотеатр мог бы приносить бешеные деньги благодаря туристам, уставшим от пляжного отдыха. Динн нашел инвесторов на родине – во Франции – и организовал строительство зала. Гигантский экран был создан специально, устанавливать его пришлось с помощью спецтехники. Кресла и проектор нашли в Каире и привезли в пустыню оттуда вместе со специальным генератором электричества – он по задумке обеспечивал кинопроектор энергией.

Первый сеанс должен был состояться в 1997 году. Зрителям предлагали посмотреть новинку тех лет – картину «Парк Юрского периода». Однако показа не было. По одной версии, не оказалось желающих сидеть в кинотеатре в пустыне, по другой – вышел из строя тот самый генератор. Третья версия гласила: питание для проектора отключили специально и тем самым сорвали показ. Как бы то ни было, но мечта Эделя так и осталась неисполненной.

А в 2014 году об этом месте написал журналист и фотограф из Эстонии Каупо Киккас. Его снимки быстро разлетелись по миру. Статья Киккоса стала вирусной, об уникальном кинотеатре узнали повсюду. И это погубило его. Кинотеатр разграбили за несколько месяцев. И опять же: единой версии, почему это произошло, не было. Кто-то считал, что оборудование украли для перепродажи. Были и те, кто решил, мол, кинотеатр разрушили и тем самым не допустили его восстановления.