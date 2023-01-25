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2 часа назад

Как в пустыне построили кинотеатр и почему его забросили

Мира Маркина

Кинотеатр под открытым небом – явление совершенно не новое. Но построить зал в египетской пустыне было решением необычным. Как появился кинотеатр, который не работал ни дня, читайте в материале «Рамблера».

Как в пустыне построили кинотеатр и почему его забросили
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

На Синайском полуострове, который сам по себе фантастически красив, есть пустыня площадью 61 тысячу квадратных километров. Именно там будто из воздуха появился современный по тем меркам кинозал под открытым небом. Но к сожалению, амбициозный проект так и не принес своим создателям всемирную славу.

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Идея построить кинотеатр в Синайской пустыне принадлежала Динну Эделю в 1990 году. Кинотеатр мог бы приносить бешеные деньги благодаря туристам, уставшим от пляжного отдыха. Динн нашел инвесторов на родине – во Франции – и организовал строительство зала. Гигантский экран был создан специально, устанавливать его пришлось с помощью спецтехники. Кресла и проектор нашли в Каире и привезли в пустыню оттуда вместе со специальным генератором электричества – он по задумке обеспечивал кинопроектор энергией.

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Первый сеанс должен был состояться в 1997 году. Зрителям предлагали посмотреть новинку тех лет – картину «Парк Юрского периода». Однако показа не было. По одной версии, не оказалось желающих сидеть в кинотеатре в пустыне, по другой – вышел из строя тот самый генератор. Третья версия гласила: питание для проектора отключили специально и тем самым сорвали показ. Как бы то ни было, но мечта Эделя так и осталась неисполненной.

А в 2014 году об этом месте написал журналист и фотограф из Эстонии Каупо Киккас. Его снимки быстро разлетелись по миру. Статья Киккоса стала вирусной, об уникальном кинотеатре узнали повсюду. И это погубило его. Кинотеатр разграбили за несколько месяцев. И опять же: единой версии, почему это произошло, не было. Кто-то считал, что оборудование украли для перепродажи. Были и те, кто решил, мол, кинотеатр разрушили и тем самым не допустили его восстановления.

А уже в 2018 году египетское правительство запретило посещать местность в районе кинотеатра-призрака.

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