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1 час назад

Отдых в Турции и Египте в 2023 году стал недоступным для россиян со средним доходом

runews24.ru

В 2023 году часть российских туристов не сможет отправиться отдыхать на популярные курорты Турции и Египта в связи с рекордным повышением стоимости туров, передают «Новые известия», отмечая, что многим россиянам придется искать альтернативные направления для путешествий.

Отдых в Турции и Египте в 2023 году стал недоступным для россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сообщается, что на отдых в Египет или Турцию отправляется каждый пятый житель РФ, считая данные туристические направления наиболее выгодными для полноценного отпуска. Однако нынешняя геополитическая обстановка вынуждает многих путешественников отказываться от отдыха на зарубежных курортах, подбирая другие подходящие места для отпуска в 2023 году.

Помимо этого, отмечается, что стоимость туров на египетские и турецкие курорты выросла почти на 200% по причине сокращения количества рейсов в эти страны. Стоит отметить, что желающих отправиться в путешествие много, и туроператоры готовы набирать новый поток туристов, однако транспорта для перевозки пассажиров по выбранным направлениям не хватает.

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