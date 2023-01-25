Отдых в Турции и Египте в 2023 году стал недоступным для россиян

В 2023 году часть российских туристов не сможет отправиться отдыхать на популярные курорты Турции и Египта в связи с рекордным повышением стоимости туров, передают «Новые известия», отмечая, что многим россиянам придется искать альтернативные направления для путешествий.

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Сообщается, что на отдых в Египет или Турцию отправляется каждый пятый житель РФ, считая данные туристические направления наиболее выгодными для полноценного отпуска. Однако нынешняя геополитическая обстановка вынуждает многих путешественников отказываться от отдыха на зарубежных курортах, подбирая другие подходящие места для отпуска в 2023 году.