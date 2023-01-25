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4 часа назад

В отелях Тайваня уберут шампуни, зубные щетки и мыло

Российская Газета

Тайваньские отели и гостиницы скоро перестанут снабжать гостей одноразовыми туалетными принадлежностями, сообщает The Straits Times со ссылкой на готовящийся властями законопроект, которые таким образом хотят улучшить экологию на острове.

В отелях Тайваня уберут шампуни, зубные щетки и мыло
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Кому-то может показаться, что намерения Тайбэя выглядят чудаковато, походя на подыгрывание глобальному "зеленому" тренду. Но логика здесь есть: тем самым местные власти хотят существенно сократить объемы пластикового мусора. Законопроект гласит, что гостиницам и отелям нельзя размещать в номерах пластиковые флаконы емкостью 180 миллилитров и меньше - именно такие используются для мыла и шампуня для гостей.

Помимо них, под запретом окажутся и одноразовые зубные щетки, бритвы, душевые шапочки. Расчет на то, чтобы побудить путешественников иметь при себе необходимые принадлежности. Возможность получить одноразовый набор останется, но для этого нужно будет запросить его у отеля.

Ожидается, что новшество заработает уже с июля, а под действие закона попадут абсолютно все предприятия гостиничного бизнеса, включая хостелы и кемпинги. Не желающих подчиняться будут карать штрафами, для начала небольшими - за "мыльные" правонарушения накажут суммой в размере от 50 до 250 долларов.

Гостиничный бизнес ищет и новые варианты обслуживания. Пока отели начали переходить на использование многоразовых флаконов и бутылок. Например, фешенебельный Grand Hyatt Taipei к лету станет предоставлять гостям шампуни в больших бутылках. А в тайбэйском Palais de Chine клиенты уже утоляют жажду из стеклянных бутылок, а не пластиковых. Минус 320 тыс. бутылок ежегодно - такова пластиковая победа отеля.

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