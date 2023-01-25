«Позорище, смех, слезы»: россиянка об экскурсии по Дубаю

«Бурдж-Халифа, Дубай Молл — это реально интересные места. Но на все вместе — два часа: и для тех, кто поднимается на башню, и для тех, кто просто гуляет по моллу. Но те, кто поднимается — ничего кроме этого, по сути, не успевают», — выразила сожаление путешественница.