Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
2 часа назад

«Позорище, смех, слезы»: россиянка об экскурсии по Дубаю

Lenta.ru

Российская туристка во время отдыха в Дубае посетила обзорную экскурсию по городу и описала ее словами «позорище, смех, слезы». Своими разочарованиями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, больше всего ее расстроило посещение резиденции шейха.

«Это никакая не резиденция. А парковка поодаль от нее. И можно пройти чуть ближе пешком метров 200, но кроме растений вдоль дороги к резиденции, скульптур лошадей и заметных вдали фонтанов вы не увидите ничего», — возмутилась россиянка.

Также читательница портала пожаловалась на посещение отеля «Парус».

«И снова неоправданные ожидания. Ну, видно его часть с дороги. Да у меня из окна номера лучше видно. Отель "Атлантис" через кусочек моря? Да его и с дороги прекрасно можно посмотреть», — добавила она.

Кроме того, туристка оценила «на троечку» экскурсию на Старый рынок и Дубайскую Венецию, а также посещение Бурдж-Халифы, водопада и Дубай Молла.

«Бурдж-Халифа, Дубай Молл — это реально интересные места. Но на все вместе — два часа: и для тех, кто поднимается на башню, и для тех, кто просто гуляет по моллу. Но те, кто поднимается — ничего кроме этого, по сути, не успевают», — выразила сожаление путешественница.

Заграница,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители