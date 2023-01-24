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1 час назад

Прилетающих в Таиланд туристов выборочно проверяют на COVID-19

TourDom

В аэропортах Таиланда проводят выборочное тестирование на COVID-19 среди прилетающих в страну иностранцев. По сообщению Bangkok Post, только у пяти пассажиров, прибывших в королевство за последние две недели, был обнаружен положительный результат. Контроль проводят, в частности, если внешний вид пассажира вызывает вопросы.

Прилетающих в Таиланд туристов выборочно проверяют на COVID-19
Фото: TourDomTourDom

Как уточнил представитель Национального департамента по контролю за заболеваниями Тарес Крассанаиравивонг (Tares Krassanairawiwong), контрольные тесты показали, что уровень инфицирования среди пассажиров из-за рубежа не высок. По его словам, после прибытия первых путешественников из Китая 9 января у трех человек обнаружен вирус COVID-19. На прошлой неделе было выявлено еще две инфекции, в том числе у пассажира из Китая.

Небольшое количество заболевших среди въезжающих иностранцев – это хороший знак для турбизнеса, так как тайские ведомства очень большое внимание уделяют контролю за распространением COVID-19. Недавний переполох с правилами въезда в Таиланд был вызван предположением, что прибытие туристов из Китая может спровоцировать волну коронавируса. Статистика подтверждает: эти опасения не оправдываются.

Напомним, в Таиланде планировали вновь ввести требования о сертификатах вакцинации и ПЦР-тестах для туристов. Однако новые правила так и не начали действовать.

При этом в Министерстве здравоохранения Таиланда приводят данные, что среди вылетающих из страны, за последние две недели выявлено 300–400 инфицированных. Только около 4% из них были из Китая. Положительный результат показал тест, который сдают перед вылетом в рамках требований для возвращения или въезда в некоторые страны, такие как Китай и Индия.

По данным органов здравоохранения Таиланда, с 16 по 21 января по всей стране 627 человек были госпитализированы для лечения COVID-19. Всего за этот период от или в результате вируса скончались 44 человека.

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