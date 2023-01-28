Вещи, которые нельзя покупать в аэропорту

После того, как вы проходите паспортный контроль и досмотр, вы попадаете в место, где расположены магазины, рестораны и кафе. Там можно купить еду, алкоголь, духи и косметику, а также вещи, которые могут понадобится вам в полете. Однако не все товары в этих магазинах стоит приобретать. О том, что лучше не покупать в аэропорту — в материале “Рамблера”.

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Вода

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Во многих аэропортах есть фонтанчики с питьевой водой, где можно набрать воду в бутылку. На досмотре вас не пропустят с бутылкой, полной воды, но зато вы можете выпить жидкость или вылить ее, помыть бутылку и набрать воду с собой. Или воспользоваться многоразовой бутылкой. Так вы сэкономите достаточно много денег, так как например в российских аэропортах цена на 0,5 литров воды без газа начинается от 150 рублей. Особенно это актуально для тех, кто летит лоукостерами, не предоставляющими питьевую воду.

Принадлежности для гаджетов

Если вы забыли наушники или зарядку и не сможете спокойно провести перелет без этих аксессуаров, то лучше купить их. Однако если у вас все есть, тратиться на это не стоит. Дело в том, что в аэропорту стоимость аксессуаров увеличена в два раза, и это не гарантирует того, что эта вещь прослужит вам достаточно долго. Как правило, этих аксессуаров хватает на недельное путешествие, а потом они ломаются.

Аксессуары для полета

В магазинах можно найти различные подушки, пледы, маски для сна и многое другое. Однако на самом деле эти принадлежности не очень качественные, и они не всегда являются предметами первой необходимости в полете. Кроме того, некоторые авиакомпании выдают подобные принадлежности своим пассажирам. Не везде вам предложат подушку для шеи, а вот плед дают большинство авиакомпаний.

Парфюм

В этом случае речь идет об аэропорте вылета. Помните, что магазины беспошлинной торговли будут и на обратном пути, поэтому не стоит заранее забивать чемодан. Кроме того, у туристов часто бывает довольно много времени на прогулку по Duty Free в аэропорту другой страны, так как туроператоры привозят их заранее.

Алкоголь