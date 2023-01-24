Швеция решила принимать российских туристов

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы для россиян, сообщает «Инфокс». Для оформления шенгена стоит обратиться в визовый центр. Представительство Швеции перестало работать еще неделю назад по причине технических сбоев.

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В свою очередь, Ассоциация туроператоров России отмечает, что сейчас не существует определенных правил процедуры выдачи шенгена. Оформление визы сравнивают с лотереей после ужесточения правил въезда в Европу для россиян.