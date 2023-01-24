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3 часа назад

Швеция решила принимать российских туристов

N24.ru

Посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы для россиян, сообщает «Инфокс». Для оформления шенгена стоит обратиться в визовый центр. Представительство Швеции перестало работать еще неделю назад по причине технических сбоев.

Швеция решила принимать российских туристов
Фото: YamalYamal

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России отмечает, что сейчас не существует определенных правил процедуры выдачи шенгена. Оформление визы сравнивают с лотереей после ужесточения правил въезда в Европу для россиян.

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Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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