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1 час назад

Единственная доступная россиянам авиакомпания Европы объявила распродажу билетов

Lenta.ruиещё 1

Авиакомпания Air Serbia запустила масштабную распродажу авиабилетов более чем по сорока направлениям — улететь в крупные города Европы можно от 39 евро (2900 рублей). Об этом сообщается на сайте европейского перевозчика.

Доступная россиянам авиакомпания Европы объявила распродажу
Фото: Лента.руЛента.ру

В объявлении уточняется, что распродажа продлится с 23 января по 5 февраля 2023 года, билеты можно приобрести на период путешествия с 1 февраля по 1 апреля 2023 года. Единственная доступная россиянам европейская авиакомпания предлагает перелеты по 40 направлениям по начальной цене от 39, 49, 59 или 79 евро в одну сторону.

Например, авиабилеты в Барселону, Афины, Бухарест, Софию, Будапешт или на Мальту в феврале обойдутся от 2900 рублей с человека в одну сторону. Улететь в Рим, Осло, Копенгаген, Стокгольм, Дюссельдорф, Венецию или Милан можно от 3600 рублей, в Лион, Цюрих, Брюссель, Вену, Прагу, Мадрид, Берлин, Франкфурт или Париж — по цене от 4400 рублей, а в Лондон — от 5900 рублей.

Ранее в январе российским путешественникам, собравшимся в Европу, рекомендовали отказаться от подачи заявления на шенген в Хорватии. По мнению руководителя визового «Центра-online» Златы Эрфурт, статистики выдачи виз в Хорватии пока нет, поэтому трудно спрогнозировать, какие решения примет консульство.

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