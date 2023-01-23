Как попасть из Екатеринбурга в Мексику и зачем туда лететь

«Мексика была популярным направлением около десяти лет назад, тогда даже делались попытки наладить прямое авиасообщение. Сейчас оно было бы перспективным, но из-за удаленности есть вопросы как с самолетами и воздушными коридорами, так и с платежеспособным спросом», – заявил Мальцев корреспонденту «ФедералПресс».