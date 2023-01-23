Как попасть из Екатеринбурга в Мексику и зачем туда лететь

Мексика не исключает введения безвизового режима для российских туристов. После этого она может стать привлекательным направлением для состоятельных свердловчан, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Мексика была популярным направлением около десяти лет назад, тогда даже делались попытки наладить прямое авиасообщение. Сейчас оно было бы перспективным, но из-за удаленности есть вопросы как с самолетами и воздушными коридорами, так и с платежеспособным спросом», – заявил Мальцев корреспонденту «ФедералПресс».
По его словам, Мексика – это хорошее круглогодичное направление, привлекательное для взыскательных туристов с финансовыми возможностями. Оно во многом превосходит довольно популярную у свердлован Доминиканскую Республику в разнообразии продуктов: в Мексике есть и богатое историко-культурное наследие, и огромная пляжная линия.
Сейчас екатеринбуржцы могут попасть в Мексику через Стамбул. Впрочем, прямой рейс из Стамбула в Мехико, по данным открытых источников, может обойтись почти в 80 тыс. рублей.