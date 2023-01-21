Российский путешественник перечислил недостатки отдыха в Абхазии

Автор блога «Мой автодом» поделился отзывом своего знакомого об отдыхе в Абхазии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Говорит, что независимо от темперамента к тебе отнесутся одинаково высокомерно: хоть ты робкий и доброжелательный, хоть громкий скандалист», – передает слова своего знакомого автор блога «Мой автодом» на «Яндекс.Дзен».

Путешественник рассказал, как заранее забронировал место в гостевом доме, где с ним заселили 8–9 человек. В доме на всех гостей были один туалет и общая душевая, где царила полнейшая антисанитария.

«Кажется, местные вспоминали о том, что живут в туристическом регионе, только когда выставляли ценники; что касается обслуживания, то все очень плохо», – поделился отзывом путешественник.

Он добавил, что отношение в сфере обслуживания к туристу как ко второсортному, при этом деньги берут за все.