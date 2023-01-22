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6 часов назад

В АТОР рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах

Национальная Служба Новостейиещё 1

Эксперты рассказали, в каких странах ужесточают меры против курения на пляжах, сообщает АТОР.

Какие страны ужесточают меры против курения на пляжах
Фото: Nsn.fmNsn.fm

На днях в Мексике был принят один из самых строгих в мире антитабачных законов. До сих пор курить было запрещено только в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе, тогда как теперь — во всех общественных местах, в том числе на пляжах, в отелях и парках.

За нарушения грозят штрафы — от 50 до 300 долларов, а если турист откажется платить и выбрасывать сигарету, ему ожидает до 36 часов тюремного заключения.

Также курить запрещено на пляжах Таиланда, на некоторых курортах Испании и в Майами-Бич, в Греции, Ирландии, Испании, Венгрии и на Мальте — во всех закрытых общественных местах.

В Италии планируется установить более жесткие ограничения и запретить курение на пляжах, в парках и на террасах ресторанов.

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