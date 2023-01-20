Туры в Египет значительно подешевели для граждан РФ

Так, стоимость путевок снизилась практически на 50% на период до марта.

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В конце 2022 года российские туристы столкнулись с рядом проблем из-за отмены рейсов из России в Египет и обратно, которая была связана с запретом на полеты некоторых авиакомпаний над территорией Иордании, передает РИА Новости.

На данный момент планируется возобновить все полеты по данному направлению со стороны России. Это станет возможным благодаря замене самолётов авиакомпании iFly, на самолеты Red Wings уже с 27 января.

В том числе стало известно, что все авиаперелеты, которые россияне не смогли совершить из-за введенного запрета, сохранились и были перенесены на другие даты с сохранением прежней стоимости тура.

Отмечается, что в самый разгар сезона туроператоры регистрируют значительное снижение стоимости туров на египетские курорты. Так, стоимость путевок снизилась практически на 50% на период до марта. Однако после первого месяца весны туроператоры ожидают возобновление роста цен на отдых в Египте.