Названы самые интересные направления для путешествий за границу

В рамках проекта «Медиаразведка» были опрошены сто самых авторитетных российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Они назвали самые лучшие страны для зарубежных путешествий в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Каждый эксперт мог назвать три, по его мнению, самых лучших варианта. С большим отрывом первое место заняла Турция, которую назвал каждый второй участник опроса. Это подтверждается имеющимся туристическим потоком в эту страну из России, количеством вылетов в Турцию, наличием множества курортов и достопримечательностей. К тому же, Турция уже хорошо известна российским туристам.

Второе место заняла Грузия, за которую проголосовали 26% респондентов. Отмечаются богатая историческая составляющая страны, её популярная среди россиян кухня. Немаловажным является возможность добраться до места как воздухом (с пересадкой), так и наземным транспортом.

На третьем месте Узбекистан, у которого 24% голосов. В эту страну поток туристов из России растет с каждым годом. Их привлекают древние города, а также горы Тянь-Шань и Памир.