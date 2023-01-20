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2 часа назад

Что нужно для въезда в Китай в 2023 году: озвучены новые правила

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Новые правила для въезда в Китай озвучили в агентстве международного сотрудничества Приморского края. Они будут действовать на авиаперелеты и на пересечение границы через автомобильные пункты пропуска Суйфэньхэ и Хуньчунь.

Что нужно для въезда в Китай в 2023 году: новые правила
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Теперь помимо загранпаспорта и визы необходимы еще два документа. Туристы при себе должны иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном в течение 48 часов до въезда. Она должна быть на бумажном носителе. Второй документ – декларация о здоровье на английском языке, которая заполняется в день пересечения границы. По итогу ее заполнения будет сгенерирован QR-код в электронном виде.

Всем прибывающим туристам также рекомендовано носить медицинские маски во время нахождения на территории Китая.

Ранее «ФедералПресс» писал, что 8 января первые пассажирские автобусы за три года из Китая прибыли в Приморье.

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