Что нужно для въезда в Китай в 2023 году: новые правила

Новые правила для въезда в Китай озвучили в агентстве международного сотрудничества Приморского края. Они будут действовать на авиаперелеты и на пересечение границы через автомобильные пункты пропуска Суйфэньхэ и Хуньчунь.

Теперь помимо загранпаспорта и визы необходимы еще два документа. Туристы при себе должны иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном в течение 48 часов до въезда. Она должна быть на бумажном носителе. Второй документ – декларация о здоровье на английском языке, которая заполняется в день пересечения границы. По итогу ее заполнения будет сгенерирован QR-код в электронном виде.