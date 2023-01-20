Неприятная новость из Таиланда для российских туристов

Обслуживать приморских туристов в гостиницах и ресторанах Таиланда скоро будет некому – из-за резко возросшего турпотока в стране образовался огромный дефицит персонала.

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Как пишет газета Bangkok Post, в 60 провинциях страны было проведено исследование спроса на рабочую силу среди 32,3 тыс. туристических операторов. Выяснилось, что представителям 1,8 тыс. предприятий все еще требуется более 9,7 тыс. сотрудников.

Среди пяти наиболее популярных направлений – провинции Пхукет, Чиангмай, Чонбури, Пхангнга и Сураттхани. Самыми востребованными в этой сфере являются администраторы гостиницы, носильщики, официанты, уборщицы и горничные, повара, кассиры и бухгалтеры.

По словам главы Таиландской ассоциации отелей Марисы Сукосол Нунбхакди, пятизвездочные гостиницы Бангкока не испытывали нехватку рабочей силы во время рождественских и новогодних праздников. Вместе с тем трех- и четырехзвездочным отелям на основных туристических направлениях – Пхукет и Паттайя – все еще не хватает горничных, барменов и обслуживающего персонала. Она обратила внимание на рост числа иностранных путешественников, в этой связи гостиницам необходимо найти и обучить больше сотрудников.