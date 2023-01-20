Испанские курорты в 2023 году увеличат сборы с туристов

Не все курортные регионы Испании обрадовались наплыву иностранных путешественников этим летом. Самые популярные, напротив, выразили обеспокоенность по поводу чрезмерного туризма и нашли «выход» — решили ввести новые туристические налоги или повысить существующие.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Барселона — одно из направлений, которое увеличит имеющийся туристический налог, а регион Валенсия только планирует ввести подобную меру к концу года.

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Барселона

Барселона — самый посещаемый город Испании. С 2012 года она требует, чтобы гости оплачивали дополнительный сбор помимо общерегионального туристического налога.

Плата, взимаемая Барселоной, зависит от типа объекта размещения, и направлена на то, чтобы помочь городу справиться с чрезмерным туризмом.

В настоящее время туристы, посещающие Барселону и проживающие в арендованном жилье, должны платить ежесуточный сбор в размере 4 евро, из которых 2,25 евро идут в регион, а оставшаяся часть остается в городском бюджете.

Те, кто останавливается в пятизвездочных отелях, должны платить больше — 5,25 евро: 1,75 евро идет в регион, а оставшаяся часть — в город.

Пассажиры круизов, которые проводят в Барселоне более 12 часов, также должны платить —3 евро в региональный бюджет и 1,75 евро в городской.

Несмотря на то, что большинству туристов этот сбор и так кажется чересчур высоким, власти объявили, что намерены увеличить его в ближайшие два года.

Первое повышение — на 1 евро за ночь — вступит в силу 1 апреля 2023 года. Путешественники, приехавшие в Барселону, должны будут прибавить к стоимости проживания 2,75 евро в сутки.

Второе повышение платы произойдет в следующем году, 1 апреля 2024 года. По данным властей, сбор в 2024 году увеличится до 3,25 евро.

Таким образом, гостям, постояльцам 5-звездочных отелей придется раскошелиться на 6,75 евро за ночь, или на 47,25 евро в неделю с человека.

Комментируя повышение городских налогов, власти Барселоны заявили, что решили пойти на такую меру, чтобы привлечь «качественных туристов», а не просто увеличивать число отпускников до бесконечности.

«Была поставлена цель: сдержать количество туристов и увеличить доходы от туризма, потому что наша модель — это уже не массовый туризм, а качественный туризм, который повышает ценность города», — подчеркнул Жауме Коллбони, занимающий пост заместителя мэра.

Очевидно, что повышение туристического налога поможет бюджету города. Ожидается, что сборы принесут Барселоне около 53 миллионов евро в этом году и около 100 миллионов евро в 2024-м.

Помимо Барселоны, весь регион Каталония также взимает туристический налог. Гости платят 3,50 евро за ночь при проживании в пятизвездочном отеле и 2,25 евро — в арендованном жилье.

Балеарские острова

Так же, как и Каталония, Балеарские острова взимают туристический налог со всех приезжих. Здесь его ввели в 2016 году.

В настоящее время все лица старше 16 лет, проживающие на Балеарских островах, обязаны вносить плату в размере от 1 до 4 евро за ночь.

Власти сообщают, что однодневные туристы должны платить сбор в размере 1 евро в день, круизные пассажиры и те, кто останавливается в более дешевых отелях и апартаментах, платят 2 евро. Для тех, кто останавливается в отелях среднего класса, сбор составляет 3 евро в сутки, а для постояльцев роскошных отелей — 4 евро.

Средства, полученные от туристов, составят около 12 миллионов евро в год. Эти деньги пойдут на защиту и поддержание природных ресурсов региона.

Валенсия

В отличие от Каталонии и Балеарских островов, которые уже много лет собирают туристические налоги, Валенсия начнет вводить специальные сборы в конце этого года.

Власти Валенсии объявили, что планируют ввести туристический налог для всех путешественников, проживающих в регионе.

Ожидается, что туристический налог здесь начнет взиматься в конце 2023 или начале 2024 года, и он будет применяться, в частности, ко всем тем, кто проживает в квартирах, хостелах, гостиницах и кемпингах.

Как только положение о туристическом налоге в Валенсии вступит в силу, все, кто посещает регион, должны будут заплатить сумму от 50 центов до 2 евро за ночь. Это означает, что плата зависит от типа размещения, но платить придется всем: и гостям отелей высокого класса, и студентам в арендуемом жилье.

Ожидается, что так называемый «валенсийский налог» принесет региону около 30 миллионов евро в год.