Куда лететь за пляжным отдыхом

На турецком побережье несезон. Однако туристы туда все равно едут, хотя в значительно меньшем количестве. Что их привлекает и сколько стоит зимний морской курорт? А также куда и за какую стоимость можно сейчас улететь на полноценный пляжный отдых?

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По авиабронированиям и сейчас Турция в топе. Хотя понятно, что по большей части Стамбул — транзитный аэропорт, шопинг-центры или горнолыжные курорты. Пляжи турецких отелей сейчас пустынны. Хотя на выходные они все равно заполняются гуляющими русскими туристами.

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Желающие уехать на три-четыре дня, как правило, выбирают спа-отель, где есть крытый бассейн либо бассейн с подогревом: море холодное, часты дожди и шторма. Прогулки, спокойный режим и система «все включено» — главные составляющие такого отдыха, рассказывает гендиректор «Гауди тур» Евгений Потапов:

— Зимой Турция достаточно недорогое направление. В среднем «пять звезд» за неделю — 60 тысяч рублей на двоих, это минимальный порядок цен. Все зависит от отеля, конечно, можно и за 150 тысяч рублей найти. Если дня на три лететь, цена несильно будет отличаться — 40-60 тысяч рублей. Когда люди едут дня на три — это либо какие-то конференции, либо корпоративные мероприятия.

— А что насчет бронирований на лето, на майские праздники?

— Только начались запросы, но пока неактивно бронируют. Потому что только сейчас начинает формироваться полетная программа — чартерная и регулярные рейсы на лето.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявляла, что раннее бронирование Турции на майские праздники и на лето в этом году проваливается из-за непредсказуемости ограничений. Доля забронированных поездок в среднем по рынку в пять раз меньше, чем в рекордном 2020 году.

АТОР приводит прогноз, согласно которому в этом году Турция будет на 30% дороже по сравнению с прошлым годом. Но и в прошлом году россияне жаловались, что туры в отели «пять звезд» были дороже Мальдив. Если такая ситуация повторится, прогнозирует Евгений Потапов, многие россияне могут переориентироваться на более дешевые направления. Потому что, в отличие от прошлого года, будет альтернатива. Например, Тунис или Египет. Кстати, сейчас поездка в «пять звезд» в Египет на неделю обойдется в чуть более 100 тысяч рублей на двоих. В цену входит перелет, «все включено» и защищенная от ветра бухта с полноценным пляжным отдыхом.

Эмираты сейчас, конечно, дороже, но и они полностью раскупаются. «Все включено» с запретом на спиртное в «пятерке» в Аджмане на неделю за двоих обойдется примерно в 160 тысяч рублей.

Россия за первые две недели 2023 года стала лидером и по турпотоку в Таиланд. По официальным данным, страну посетили почти 100 тысяч туристов. Также россияне активно раскупают Мальдивы, рассказала оператор турагентства Pegas Touristik, куда Business FM позвонила под видом клиента.

— В Таиланд следующий порядок цен. Семь ночей, восемь дней, на двоих, Пхукет, завтраки: начальные цены на отели, куда бы я даже бесплатно не полетела, — 174 тысячи рублей. Таиланд дорогой, его раскупают со скоростью света.

— То есть это из-за спроса так происходит?

— Да.

— А есть какая-нибудь альтернатива? Может, за такие деньги какой-нибудь горящий тур на Мальдивы?

— Вы издеваетесь? Мальдивы покупаются за два-три месяца. Когда мы сейчас смотрим даже гостевые дома на ближайшие даты, это по горящему туру, даже не Resort и не остров, а локальный остров, отели, где нельзя пить, где нельзя в купальнике ходить, грубо говоря, это было 170-180 тысяч рублей.

— А сейчас еще больше, да?

— На февраль да. За guest house с завтраком и ужином начальная цена от 238 тысяч рублей, совсем скромные — 216 тысяч рублей.

Латинская Америка, по признанию туроператоров, пока не получила мощного развития как популярное у россиян направление. Во-первых, потому что многочасовой перелет. Плюс отель в Венесуэле или на Кубе стоит сейчас от 200 тысяч рублей, а лететь туда имеет смысл на несколько недель. Во-вторых, политика сегодня часто мешает экономике, отмечает вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Артур Мурадян вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel «Российские туристы сейчас испытывают трудности при полетах в Мексику. Мы неоднократно получали информацию и от консульского отдела МИД, и от самих туристов, что без всяких причин, несмотря на наличие всех проездных документов, требуемых для въезда в страну, могут отказывать целым группам россиян с подозрением на незаконную эмиграцию в США. Поэтому с Мексикой сейчас проблема стоит довольно остро».