Почему россиянам стоит съездить в Стамбул зимой

Турция остается одним из самых популярных и доступных направлений у россиян, но с наступлением холодов толпы туристов на турецких курортах заметно поредели. Однако многие отправляются в Стамбул зимой. О том, почему стоит посетить Стамбул зимой, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Чтобы сэкономить: зимой в Стамбуле намного дешевле

Видео дня

Зима считается межсезоньем в Стамбуле, а с холодными температурами приходят приятные низкие цены.

Стоимость проживания в Стамбуле резко падает, когда большинство туристов уезжают в конце октября, и вы можете легко найти отели и апартаменты со скидкой, особенно в январе и феврале.

Дешевле не только проживание — авиабилеты в Стамбул также намного доступнее. При этом некоторые экскурсии и мероприятия в Стамбуле также продаются со значительной скидкой.

Если вы планируете переехать в Стамбул, зима — лучшее время, чтобы начать поиск квартиры для длительного проживания. Зимой это сделать намного проще, потому что при меньшем количестве посетителей много пустующих квартир. И наоборот, с весны по осень большинство хороших и доступных квартир для краткосрочного пребывания бронируются заранее, поэтому весь процесс поиска дома может быть более сложным и дорогим.

Не бойтесь договариваться о скидках зимой – ведь это Турция, торговаться – это часть образа жизни!

Нет толп туристов

Если есть одна жалоба, которую местные жители и иностранцы предъявляют к Стамбулу, так это то, что он слишком переполнен. Но что вы ожидаете от города с населением более 17 миллионов человек? И это не считая туристов, которые толпами прибывают в Стамбул в конце весны и начале лета.

В результате, к любым вашим планам в Стамбуле стоит добавить время на очереди. Хотите посетить мечеть Святой Софии? Прибавьте к этому пару часов ожидания в очереди на жарком солнце. А Голубая мечеть? Еще несколько часов толкучки в медленно движущейся очереди. Что ж, даже популярные рестораны (особенно те, из которых открывается потрясающий вид) требуют предварительного бронирования в летнее время.

Зимой этой проблемы нет. Из-за меньшего количества туристов в городе просто короче очереди или вообще нет очередей, даже в выходные!

В итоге у вас будет гораздо больше времени на осмотр достопримечательностей. Вы будете спокойно узнавать город, не чувствуя, что вам нужно спешить от одной достопримечательности к другой, потому что вы потратили время в очереди.

В отелях тоже меньше народу. В нашем постковидном мире переполненное жилье вызывает у многих понятную озабоченность, и в этом случае зимняя поездка в Стамбул — ваш лучший выбор, так как в низкий сезон большинство отелей заполнено лишь на половину.

Вы можете попробовать особенные продукты

Зимние гастрономические приключения в Стамбуле заслуживают особого внимания.

Пробовать разные виды еды — одно из самых интересных занятий в Турции в любое время года (особенно когда дело доходит до завтрака). Зимой вы можете попробовать уникальные блюда и напитки, некоторые из которых появляются только с приходом холодов.

Во-первых, это салеп, традиционный зимний напиток, который идеально подходит, когда на улице холодно. Турецкий салеп делается из корня орхидеи салеп, который измельчают в муку и смешивают с горячим молоком, сахаром и корицей.

Полученный напиток имеет сладкий и сливочный вкус и очень сытный. Также считается, что Салеп обладает рядом лечебных преимуществ, от лечения респираторных заболеваний, таких как бронхит, до лечения диареи.

Другим традиционным зимним напитком Стамбула является боза. Боза — один из старейших турецких напитков, его готовят из ферментированных зерен, таких как твердая пшеница или просо. В отличие от салепа, бозу подают холодной, посыпав сверху корицей и жареным нутом.

Боза содержит много различных витаминов и минералов, а также оставляет чувство сытости.

Если вы действительно чувствуете холод, то отправляйтесь на традиционный обед или ужин меззе и обязательно сопровождайте свою трапезу турецким национальным напитком ракы. Этот алкогольный напиток молочного цвета, приготовленный из дистиллированного винограда и анисовых семян, довольно крепкий и обязательно согреет вас холодными вечерами! .

Более привычной зимней едой на улицах Стамбула являются кестане или жареные каштаны. Эти горячие угощения идеально подходят для защиты от зимних холодов.

Вам не нужно далеко ходить за каштанами: в Стамбуле повсюду торгуют продавцы каштанов.

Стамбул зимой не так холоден, как вы думаете

Честно говоря, если вы сравните среднюю зимнюю температуру в Стамбуле с городами России, вы увидите, что в этом городе довольно мягкая (хотя и довольно влажная) зима. По ощущениям это будет чуть более холоднее и влажнее, чем зима в нашем Сочи.

Конечно, может идти снег, но это случается нечасто, и здесь определенно недостаточно холодно, чтобы снег оставался на земле неделями.

Погода на самом деле настолько непредсказуема, что некоторые зимние дни могут ощущаться как ранняя весна (с температурой +12°C или выше), а затем наступит резкое похолодание, когда температура падает до однозначных цифр.

Как правило, зима в Стамбуле дождливая, холодная и ветреная, а термометр колеблется где-то между +4°C и +10°C. Если одеться потеплее, иметь приличный зонт и непромокаемую обувь, проблем со стамбульской зимой возникнуть не должно.

Многие туристические достопримечательности Стамбула находятся в закрытых помещениях

Прежде чем исключить этот город из списка возможных зимних направлений, важно знать, что большинство достопримечательностей Стамбула находятся в помещениях.

В Стамбуле так много музеев, галерей и других внутренних достопримечательностей, что вы можете легко планировать свои развлечения в зависимости от погоды.

Единственная реальная проблема — решить, какой музей вы хотите посетить, поскольку в Стамбуле их более 80!

Если вы не любите музеи, то не волнуйтесь, потому что есть также ошеломляющее количество красивых мечетей, дворцов, церквей, синагог и многого другого.

Честно говоря, в Стамбуле так много всего, что можно увидеть и чем заняться, что охватить все просто невозможно, особенно в короткой поездке.

Вот некоторые из самых известных закрытых интересных мест Стамбула:

Мечеть Святой Софии

Дворец-музей Топкапы

Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)

Цистерна Базилика

Большой базар

Гранд базар

Дворец Долмабаше

Мечеть Сулеймание

Археологические музеи Стамбула

Стамбульский музей современного искусства

Музей турецкого и исламского искусства

Музей Пера

Мечеть Ортакёй

Церковь Хора/мечеть Кариер

Когда вы устанете от осмотра достопримечательностей, вы можете отправиться в турецкую баню или хамам, чтобы принять горячую паровую ванну со скрабированием и массажем — идеальное противоядие от холодной погоды на улице!

Когда вы думаете о том, куда пойти в Стамбуле зимой, помните, что основные туристические объекты — это лишь малая часть того, что вы можете сделать в этом оживленном городе.

Чтобы по-настоящему познакомиться со Стамбулом, вам обязательно нужно окунуться в его ночную жизнь, и неудивительно, что в этом городе с населением 17 миллионов человек довольно активная вечерняя жизнь.