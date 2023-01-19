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2 часа назад

В погоне за Дубаем Саудовская Аравия закроет глаза на купальники и внебрачных туристов

TourDom

На новом курорте Red Sea в Саудовской Аравии разрешат загорать в бикини и не будут спрашивать о браке при заселении. Страна продолжает продвигать свой проект, который, по их задумке, должен составить конкуренцию Дубаю.

Саудовская Аравия закроет глаза на купальники и внебрачных туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Представители саудовского курорта заверили, что «для женщин нет никаких ограничений, и в пункте назначения не будут действовать особые гендерные правила». Купальники, в том числе бикини, не под запретом. У пар, бронирующих отель, не станут спрашивать, женаты они или нет.

Местный закон запрещает мужчинам, в том числе приезжим из других стран, проживать под одной крышей с незамужними девушками. Недавно власти сделали исключение для футболиста Криштиану Роналду. Ну а как не сделать то же самое для сотен тысяч туристов, которых ждут в стране?

Как утверждают подписчики «Крыши ТурДома», несмотря на громкую новость про футболиста, в отелях Саудовской Аравии далеко не всегда кого спрашивают о браке. «Еще нужно разрешить алкоголь, и тогда Эмираты получат серьёзного конкурента», – считают туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что в 2023 году в Саудовской Аравии гостей начнет принимать курортная зона Red Sea на побережье Красного моря рядом с городом Эль-Ваджх. В преддверии этого власти страны продлили срок действия однократных виз с 1 до 3 месяцев и строят гигантский аэропорт.

Заграница,Криштиану Роналду,
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